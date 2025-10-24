La defensa de Luis Alberto Rendón, padre de la artista caleña Greeicy Rendón, aseguró mediante un comunicado que los hechos por los cuales su cliente es imputado forman “parte de una investigación formal y no constituyen una verdad judicial”

Lea más: Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy, habló del millonario robo en la finca: ‘Tenían actitudes sospechosas’

El equipo jurídico señaló la disposición de Rendón a colaborar plenamente con las autoridades y manifestó su confianza en la inocencia del hombre, quien enfrenta imputación por los delitos de secuestro simple y tortura, los cuales no fueron aceptados por el investigado.

“Creemos plenamente que, una vez se presenten y evalúen todas las evidencias, el proceso culminará con el esclarecimiento total de la verdad y la consecuente materialización de justicia”, indicó la defensa.

Luis Alberto Rendón fue capturado el pasado 13 de octubre y actualmente permanece bajo detención domiciliaria preventiva por su presunta responsabilidad en los delitos investigados. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la finca de la artista y su pareja, el cantante Mike Bahía, en Rionegro, Antioquia.

Instagram: @greeicy

De acuerdo con las autoridades, el 8 de mayo de 2023, mientras Greeicy Rendón y Mike Bahía se encontraban fuera del país por compromisos profesionales, la propiedad habría sido escenario de un robo que implicó la desaparición de objetos de valor y cerca de 1.700 millones de pesos.

Ver más: Denuncian a magistrada que salvó su voto en la absolución de Álvaro Uribe por ‘trinos’ sobre el exmandatario

Asimismo, Luis Alberto Rendón habría contratado a cinco hombres con la intención de tomar represalias contra dos empleados de la finca, a quienes señalaba de estar involucrados en el robo. Las víctimas, de avanzada edad, habrían sido sometidas a golpes con martillo en pies y pecho, según la investigación.

El vigilante de la propiedad alertó a las autoridades tras escuchar los gritos de los empleados. Los cinco hombres presuntamente contratados fueron capturados el mismo día, mientras que Rendón fue detenido en Cali y presentado ante las autoridades en Antioquia, negándose a aceptar los cargos imputados.