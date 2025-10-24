Luego de cuatro años y 11 meses de la muerte trágica de una mujer en el municipio de Corozal, Sucre, su señalado asesino, que sería su pareja sentimental, fue enviado a prisión.

Leer más: El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó su carta de renuncia “irrevocable”

El hombre, que según la Fiscalía General de la Nación perteneció a las AUC, fue enviado a la cárcel por un juez de la República que acogió el pedido que le hizo el ente acusador.

Lo hallaron responsable del delito de feminicidio agravado, cargo que este no aceptó.

Según la investigación de la Fiscalía, el hombre habría agredido físicamente a su pareja sentimental, a quien tras dejar inconsciente, “se cree, la roció con un líquido inflamable y le prendió fuego”.

La gravedad de esas heridas hizo que la víctima fuera remitida a un centro médico especializado en la ciudad de Montería (Córdoba), donde falleció en enero del año 2020, es decir, dos meses después de haber sido brutalmente agredida.

Ver también: Nequi afirmó que resolverá caída de la app lo antes posible y da parte de tranquilidad a usuarios sobre su dinero

El señalado asesino, de quien las autoridades no dieron a conocer su identidad como tampoco de la víctima, fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Corozal, en la ciudad de Sincelejo.