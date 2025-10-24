Desde muy tempranas horas de la mañana de este viernes 24 de octubre, usuarios han venido reportando en redes sociales fallas en la billetera digital Nequi y en la aplicación de Bancolombia. Ciudadanos han asegurado en decenas de comentarios que no han podido realizar operaciones.

En ese sentido, la aplicación Nequi reconoció que ha presentado inconvenientes técnicos en sus servicios.

“Actualmente un equipo multidisciplinario de tecnología, procesos, operación, servicio y producto se encuentra trabajando para resolver la situación lo antes posible”, le dijo Nequi a EL HERALDO.

No obstante, el equipo de esta billetera digital les confirmó a sus usuarios un parte de tranquilidad de que su plata está segura.

“Los invitamos a estar pendientes de nuestro micrositio de status: https://www.nequi.com.co/status donde las personas se pueden enterar de primera mano, en tiempo real y actual, del estado de nuestros servicios”, detallaron.

Y agregan: “Somos conscientes de que nuestra operación y estabilidad son fundamentales para que las personas puedan mover la plata en su cotidianidad y ocuparse de sus necesidades diarias. Por esto, estamos concentrados en solucionar este inconveniente”.