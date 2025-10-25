Mil ciudadanos en condiciones de analfabetismo serán formados en la ciudad de Sincelejo gracias a un convenio entre el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal, en alianza con la Corporación Educativa Minuto de Dios.

Leer también: Sincelejo se alista para la Gala 40 años de Bandas este viernes

Este proyecto de alfabetización informal impactará en una población en condición de analfabetismo y con deseos de aprender a leer y a escribir a través de la experiencia del modelo cubano de alfabetización, con profesionales expertos.

El secretario de educación de Sincelejo, Diego Galván Mestra, en compañía de rectores de establecimientos educativos oficiales, líderes y representantes de comunidades interesadas en la estrategia, asistieron a la capacitación convocada por el Ministerio de Educación Nacional, en busca de articular esfuerzos para lograr la meta trazada por el Gobierno Nacional, según la dinámica de focalización que el equipo técnico establezca.

Importante: Enviaron a prisión a feminicida en Sucre: quemó viva a su pareja sentimental

“Estamos construyendo una alianza estratégica que tiene como objetivo tener este impacto en Sincelejo y promover mejores condiciones de vida para todos. Este proceso se enmarca en dos fases importantes: una es la creación de una estrategia educativa flexible que se identifique con las necesidades de la comunidad, y otra es la implementación que inicia en enero, contando con expertos internacionales”, explicó John Alexander Restrepo, director de educación no escolarizada de la Corporación Educativa Minuto de Dios.