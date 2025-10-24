El Parque Santander y sus alrededores, en el Centro Histórico de Sincelejo, vivirán este viernes 24 de octubre una noche inolvidable con la ‘Gala 40 años de Bandas’, uno de los eventos del Encuentro Nacional de Bandas, que llega a su edición 40.

Encuentro Nacional de Bandas

Fiesta en Corralejas, Imágenes, Mochila, María Varilla, Río Sinú, entre otros temas del legado musical e histórico de nuestro país serán interpretados por 120 artistas que integran la Orquesta Sinfónica de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), bajo la dirección del maestro Silvio Doria Fernández, que es además el homenajeado del Encuentro Nacional de Bandas en esta oportunidad.

El evento está previsto para iniciar a las 6:00 de la tarde, y tendrá como invitada especial a la reconocida cantante y artista sincelejana Sophie A.

Los asistentes podrán rememorar otras épocas musicales, con obras de compositores de la región como: Juan Piña, Alfredo Gutiérrez, Leonardo Gamarra y Dairo Meza.

Además, el director de la Sinfónica de Comfasucre aseguró que los asistentes se deleitarán con un repertorio variado que tendrá adaptaciones de la música tradicional con diferentes secciones instrumentales de cuerdas frotadas, maderas, metales, percusión y coro.

En la mañana de este viernes los miembros de la junta organizadora del Encuentro Nacional de Bandas presentaron ante los medios de comunicación la programación de este certamen que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, gobernación de Sucre y alcaldía de Sincelejo.