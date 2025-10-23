Con apoyo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se construye en el municipio de Toluviejo, Sucre, la Casa de la Memoria, Restaurante Café.

Los promotores de esta iniciativa son las familias de los jóvenes que en el año 2017 fueron víctimas de falsos positivos que integran la Asociación de Víctimas de Toluviejo; y los que ayudan en la construcción son exmiembros de la fuerza pública que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que tienen que estar vinculados a trabajos sociales.

Además de ellos, el gobierno de Sucre también se vincula a través de la Escuela Politécnica de Artes y Ciencias - EPAC que participará de este proceso restaurativo con el suministro de servicio en artes plásticas y literatura, entre otras actividades, en un primer ciclo.

Anatael Garay, director de la Politécnica de Artes del departamento, informó que pintarán dos murales: uno interno y otro externo, en la Casa de la Memoria.

Además apoyarán con la organización de un ciclo de talleres con temas de sensibilización colectiva sobre memoria, autobiografía, resiliencia, investigación y creación. La segunda fase será personalizada.

