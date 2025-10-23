La exesposa del presidente Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, se pronunció luego de que el senador estadounidense Bernardo “Bernie” Moreno insinuara que el mandatario colombiano y su familia podrían ser incluidos en la lista Clinton, mecanismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos utilizado para sancionar a personas con presuntos vínculos con el narcotráfico o el lavado de activos.

A través de su cuenta de X, Herrán calificó de “desfachatez” las insinuaciones y defendió al jefe de Estado. “Pretender meter a Petro y su familia en la lista Clinton es lo más ilógico de todos sus ataques. Se ha orquestado desde la extrema derecha un engranaje en contra de nuestro gobierno”, escribió.

En su mensaje, Herrán también se refirió al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, con quien Petro ha tenido recientes choques diplomáticos. “Trump no está lejos de ser la marioneta de esta derecha colombiana ardida y con ganas de llegar como sea de nuevo al Palacio de Nariño”, afirmó.

La exesposa del mandatario advirtió además que ni la comunidad internacional ni la ciudadanía colombiana permanecerán indiferentes ante los ataques. “Han caído tan bajo, pero ojo, la tienen perdida. La comunidad internacional no se quedará impávida solo observando y el pueblo tampoco. Ya no estamos en el siglo pasado”, señaló.

Mary Luz Herrán finalizó su pronunciamiento con un llamado a la defensa de la soberanía nacional y la democracia. “La soberanía y nuestro Gobierno se respetan. Hoy nuestra democracia está en peligro”, escribió, al tiempo que convocó a los ciudadanos a participar en la manifestación del 24 de octubre en la Plaza de Bolívar, en respaldo al presidente Petro.

No había visto tal desfachatez de un contrario. Pretender meter a Petro y su familia en la lista Clinton es lo más ilógico de todos sus ataques.

Se ha orquestado desde la extrema derecha un engranaje en contra de nuestro gobierno. Y Trump no está lejos de ser la marioneta de… pic.twitter.com/X4til1ABDB — Mary Luz Herrán (@MaryLuzHerran) October 22, 2025

Petro acusó a senador Bernie Moreno de incitar a Trump

El propio Gustavo Petro también respondió días atrás a las declaraciones de Bernie Moreno, senador republicano de origen colombiano. Durante un consejo de ministros realizado el 21 de octubre, el presidente aseguró que el legislador ha intentado generar un enfrentamiento entre su Gobierno y Donald Trump.

“Este es mi ‘Yo acuso’ que vamos a completar (...) para que se sepa por qué Trump ha sido incentivado por el senador estadounidense ‘Bernie’ Moreno para chocar contra nosotros. Eso no le nace a Trump”, dijo Petro.

El mandatario calificó como “muy paradójico” que desde Estados Unidos se cuestione a su Gobierno, pese —según él— a los resultados obtenidos “contra los narcotraficantes”.

Las declaraciones de Moreno y los posteriores pronunciamientos del presidente Petro y de su exesposa se dan en medio de una nueva tensión entre Colombia y Estados Unidos, tras los recientes mensajes de Donald Trump, quien calificó al mandatario colombiano como un “líder del narcotráfico”.

Herrán ya había reaccionado anteriormente a esas afirmaciones con un mensaje de respaldo: “Pa’ tras ni para coger impulso. Total apoyo a nuestro presidente Petro. América es libre y sus pueblos soberanos”.