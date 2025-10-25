Todo está listo para que este domingo 26 de octubre, de 8 am a 4 pm, todos los ciudadanos que quieran votar por la consulta interna del Pacto Histórico a la Presidencia, el Senado y la Cámara lo puedan hacer en todo el territorio nacional.

La idea es definir a los precandidatos presidenciales y legislativos para 2026. El presidencial, que será Carolina Corcho o Iván Cepeda (Daniel Quintero aparece en el tarjetón pero se retiró alegando falta de garantías por parte de las autoridades electorales), se medirá con los candidatos del frente amplio de la centroizquierda el próximo 8 de marzo. Y ese mismo día serán elegidos el Senado y la Cámara de 2026 a 2030. Por eso, de acuerdo a la votación de este domingo se establecerá el orden de las listas cerradas del petrismo para el Congreso.

Puede ejercer su derecho al voto este domingo cualquier ciudadano colombiano mayor de 18 años que forme parte del censo electoral, o sea, que tenga su cédula de ciudadanía inscrita y esté habilitado para votar. No se necesita ser militante del Pacto o estar afiliado a ninguno de los partidos que lo componen.

En la mesa el votante recibirá tres tarjetones distintos: el presidencial para elegir el candidato del Pacto, el de Senado y el de Cámara, para definir el orden de la lista cerrada paritaria de cada corporación.

Se puede votar en el mismo puesto de votación donde se sufraga habitualmente, hay más de 13.000 en todo el país; se deberá presentar la cédula de ciudadanía y solicitar los tarjetones, en los que se deberá marcar con una X el candidato predilecto.

Tras el sufragio por la consulta, no se entregará certificado electoral, ante lo que los votantes no tendrán derecho al medio día de descanso laboral compensatorio, beneficio que solo aplicará para quienes presten servicio como jurados.

Y la medida de ley seca la impondrán en cada territorio las autoridades locales.

¿Cómo votar?