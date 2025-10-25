En el suroeste del Cabo de la Vela, La Guajira, personal de Guardacostas de la Armada Nacional interceptaron una embarcación tipo Go Fast que transportaba 650 kilogramos entre clorhidrato de cocaína y marihuana.

Las labores de control y vigilancia adelantadas por la Institución Naval en la región, permitieron que un avión patrullero marítimo detectara la motonave navegando de forma sospechosa y a alta velocidad, por lo que fue desplegada una Unidad de Reacción Rápida -URR- de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, que al poco tiempo logró interceptarla y poner fin a su intención criminal.

Durante la inspección fueron hallados al interior de la embarcación 30 costales que contenían más de 800 paquetes con sustancias ilícitas, los cuales, tras ser analizados por personal de la Seccional de Investigación Criminal -Sijín- de la Policía Nacional, dieron positivo para 508,4 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 150,7 kilogramos de marihuana.

Con esta incautación, se evitó la distribución de aproximadamente 1.2 millones de dosis de cocaína y 25.000 dosis de marihuana, representando una afectación a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes cercana a los 24 millones de dólares en el mercado ilegal internacional.

En la operación fueron capturados tres individuos, dos de nacionalidad dominicana y uno colombiano, quienes, junto con la embarcación, el material incautado y los equipos de navegación fueron trasladados hasta un muelle seguro, siendo puestos a disposición de las autoridades competentes.