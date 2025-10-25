Aprovechado su condición de profesor, Rigoberto Ruiz Arroyo agredió sexualmente a nueve de sus estudiantes de un colegio en el municipio de Montelíbano, en Córdoba, según denunciaron las adolescentes a la Fiscalía.

Lea también: Steven Char Ramos solicita audiencia de conciliación con Alejandro Char para que “reconozca y cumpla sus obligaciones legales”

El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación da cuenta de que los abusos, al parecer, se presentaron entre junio de 2024 y agosto pasado al interior de una institución educativa ubicada en zona rural de la mencionada población.

De acuerdo con las pesquisas del ente investigador, Ruiz Arroyo, de 61 años, sometió a las víctimas a tocamientos de índole sexual y les hablaba con “lenguaje obsceno” en el que las involucraba en conversaciones relacionadas con las experiencias íntimas que hubieran podido tener.

Lea también: Cuentas bancarias del presidente Petro, su familia y del ministro Benedetti serán congeladas por decisión de EE. UU.

Además, según da cuenta la Fiscalía, el docente “habría besado por la fuerza” a sus nueve estudiantes que tras meses de silencio decidieron hablar y tomar acciones legales en contra del indiciado que se presentó voluntariamente el pasado 16 de octubre el en las instalaciones de la Policía en Ciénaga de Oro.

“Las agresiones fueron cometidas en espacios académicos y por lo general en momentos en que las víctimas habrían estado bajo supervisión de Ruiz Arroyo”, detalló el ente acusador.

Lea también: “Si a él lo llaman a juicio es porque hay pruebas suficientes”: abogado de víctima en proceso contra congresista Aguilera

Con estas pruebas, una fiscal de la Seccional Córdoba le imputó los delitos de acto sexual violento y acoso sexual. En audiencias concentradas el procesado no aceptó cargos y por disposición de un juez de control de garantías le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.