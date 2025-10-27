Un fuerte accidente de tránsito cobró la vida de una persona de sexo femenino y dejó a dos más gravemente heridas sobre la Troncal del Caribe, en jurisdicción del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima mortal era una docente identificada como Zunilda Leonor Flórez; mientras que las heridas responden a los nombres de Anabel Olivares y Yurlín Marín, quienes fueron trasladadas en ambulancias a la clínica Clínivida, en Riohacha.

El siniestro vial se registró cerca de las 5:00 de la madrugada de este lunes 27 de octubre, a la altura del kilómetro 48+375 de la vía Riohacha-Santa Marta, en el sector conocido como Puente Bomba, que pertenece al municipio de Dibulla.

La información preliminar da cuenta que, las mencionadas se movilizaban en un automóvil Renault rojo, cuando chocaron contra la parte trasera de un tractocamión placa TRK-435, que se encontraba estacionado en la carretera.

El fuerte impacto dejó la parte delantera del automóvil totalmente destruida, lo que le causó la muerte en el acto a la educadora y en estado de gravedad al resto de la tripulación.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía realizó la inspección judicial y adelanta las investigaciones para establecer la hipótesis del siniestro y delegar la responsabilidad.