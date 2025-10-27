El edificio de la Gobernación del Atlántico amaneció vallado en su entrada principal y fuertemente custodiado por agentes de Policía, de cara a la celebración del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, donde se analizará el tema de la elección del próximo rector.

Según se tiene entendido, este lunes los cinco aspirantes en disputa tendrán exposiciones de 20 minutos con sus proyectos y propuestas, y hasta 20 minutos adicionales para responder preguntas por parte de los consejeros.

Es de anotar que todavía existen recusaciones por resolver en contra de varios miembros del Consejo Superior, en especial del gobernador Eduardo Verano. Además de quejas, incluso tutelas, contra la candidatura de Leyton Barrios.

Los otros candidatos en disputa son Danilo Hernández, Wilson Quimbayo, Álvaro González y Alcides Padilla.

Sin embargo, cabe destacar que hacia las 8:00 a. m. no hay estudiantes en las inmediaciones de la Gobernación.

Aún así, el operativo de seguridad está en marcha con agentes de Policía en el lugar y con acceso controlado al sector de la calle 40 entre carreras 45 y 46.

Por otro lado, el ingreso de público al edificio es controlado, mientras se supera el arribo de los consejeros al lugar.