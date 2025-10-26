Más de 8.500 ciclistas entre profesionales y aficionados recorrerán alrededor de 165 kilómetros del departamento el próximo 2 de noviembre con la realización del Giro de Rigo 2025, considerado como uno de los eventos deportivos más importantes del país.

La ruta comprende la Circunvalar de Barranquilla, Vía al Mar, Piojó, Aguas Vivas, Usiacurí, Baranoa, Sibarco, Juan de Acosta, Tubará, Cuatro Bocas y la Circunvalar de la Prosperidad, entre otros sectores.

El gobernador Eduardo Verano De la Rosa resaltó que 90 kilómetros de vías han sido intervenidos y mejorados por medio del programa de mantenimiento Malla Vial 2 para la realización de este evento deportivo.

“Cada kilómetro recuperado mejora la movilidad y conecta a las comunidades, impulsa el turismo y fortalece el sentido de orgullo por nuestro departamento. Nos alegra que el Giro de Rigo se corra sobre vías que son fruto del trabajo en equipo, porque eso demuestra que estamos construyendo un Atlántico activo, moderno y lleno de vida”, dijo.

Destacó, además, que este tipo de eventos deportivos representan una oportunidad para mostrar los avances del departamento en materia de infraestructura y convivencia ciudadana, además de proyectar la imagen del Atlántico como territorio seguro.

A su turno, el secretario de Infraestructura del Atlántico, Azael Charris, explicó que los trabajos incluyeron mantenimiento rutinario y periódico en los tramos del recorrido, con rocería y limpieza de obras de drenaje, sellado de fisuras, parcheo, reposición de capas asfálticas y nivelación superficial.

“Estamos poniendo nuestro grano de arena para que este evento sea un éxito. Hemos hecho un trabajo técnico, cuidadoso y sincronizado con los organizadores, con el propósito de que los ciclistas y visitantes encuentren vías seguras, en óptimo estado y con condiciones ideales para disfrutar del recorrido”, expuso el funcionario.

Es de anotar que el equipo de infraestructura identificó algunos puntos críticos con afectaciones por erosión e inestabilidad de taludes que fueron normalizados mediante obras de contención y estabilización, además de señalización provisional y correctiva que garantizan la seguridad de los ciclistas y asistentes.

El impacto del programa

Cabe anotar que el programa de mantenimiento Malla Vial 2 hace parte del Plan Vial Departamental con el objetivo de mejorar 436 kilómetros de la red vial secundaria, además de construir 115 kilómetros de nuevas vías, para fortalecer la conectividad del departamento a nivel nacional, y el desarrollo económico de los municipios.