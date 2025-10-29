Alias Risita y ‘la Flaca’, dos señalados traficantes de estupefacientes en los entornos escolares de los barrios Villa Celina y 24 de Mayo, del municipio de Cereté, en Córdoba, fueron capturados por unidades de la Policía Metropolitana de Montería.

Están señalados de tener una olla de expendio de drogas ilícitas, de hecho sus aprehensiones ocurrieron en flagrancia y les hallaron en el inmueble marihuana, cocaína y base de coca, además de elementos para la dosificación y distribución de estos narcóticos.

Los dos fueron presentados en audiencias ante un juez de la República que envió a prisión a alias Risita, mientras que a ‘la Flaca’ le concedió la libertad.

La Policía con apoyo del Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía trabajó durante un mes en actividades de campo que permitieron la plena identificación de ‘Risita’ y ‘La Flaca’ que están vinculados además en tres procesos penales más: uno por porte ilegal de armas de fuego, otro por hurto y uno más por tráfico de estupefacientes.

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, sostuvo que estas aprehensiones “ratifican el compromiso de la institución en la protección de nuestro niños y niñas”, al tiempo que invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad a la línea de emergencia 123.