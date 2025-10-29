Cuatro señalados integrantes de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo, entre ellos un cabecilla urbano, fueron capturados por las autoridades en una operación desarrollada en los municipios de Montería y Cereté, Córdoba.

Leer más: Conductor de camión muere tras ser atacado a bala durante atraco en área rural de Riohacha

Los alias Jean Carlos o ‘Andrés’, presunto cabecilla urbano en el municipio de Cereté, y los sicarios ‘El Animal’, ‘Sangre’ y ‘Paco’, fueron aprehendidos por unidades de la Policía Metropolitana de Montería, del Gaula Militar y de la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de diligencias de allanamiento y registro por el delito de homicidio agravado.

Los responsabilizan de materializar la muerte de ciudadanos y del cobro de extorsión a comerciantes y otros gremios.

No olvide leer: Designan rector Ad Hoc para proceso electoral en la Universidad Popular del Cesar

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, sostuvo que “de acuerdo con las investigaciones, los capturados se encuentran procesados judicialmente en 3 homicidios ocurridos en el presente año en los municipios de Cerete y Ciénaga de Oro, así mismo vinculados investigativamente en 5 homicidios más presentados entre el 2024 y 2025”.