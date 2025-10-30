El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo con funciones de conocimiento confirmó la decisión de libertad provisional, que el Juez Segundo Penal Municipal de esta ciudad le concedió a Juana Yaneth Perea Amud, desde hace 29 días.

Contra la decisión, que se produjo en primera instancia al considerar que sí había vencimiento de términos, no procede recurso alguno, por lo que de ahora en adelante la licenciada Juana Perea afrontará la investigación por la desaparición y muerte de su expareja, el también docente Armando Luis Rivera Manjarrez, estando en libertad.

Caso contrario ocurre con su hijo Yofran Orozco Perea, quien está privado de la libertad en la cárcel La Vega, de Sincelejo, y con un delito más, el de porte ilegal de armas de fuego.

En el caso de Perea Amud, procesada por desaparición forzada en concurso con homicidio agravado, los jueces tanto de primera como de segunda instancia consideraron que sí está satisfecho el requisito objetivo de 240 días calendario sin que se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral y público.

Esta decisión de segunda instancia contra Juana Perea Amud se produce en respuesta a la apelación que hicieron al fallo de primera instancia, tanto la Fiscalía General de la Nación y el representante de la víctima (maestro asesinada).