Un nuevo acto criminal sucedió en la invasión Brisas de la Popa de Valledupar, donde la noche del pasado jueves fue asesinado un hombre de 50 años. Con este caso son tres las muertes con arma de fuego las registradas en este mismo asentamiento durante este mes de octubre.

Leer más: Aberrante: denuncian caso de abuso sexual contra una niña de año y nueve meses; vecinos grabaron los vejámenes

En esta ocasión la víctima fue identificada como Ricardo Rodríguez, quien se encontraba al interior de una vivienda tipo cambuche construida de tabla y plástico, en la manzana 51. Según la ciudadanía, ese sector de la invasión es conocido como el ‘Bronx’, por la venta y consumo de estupefacientes.

Asimismo algunos moradores señalaron que Rodríguez se encontraba al interior de la vivienda, cuando la puerta fue violentada por un sujeto desconocido que ingresó y seguidamente se escucharon varios disparos de arma de fuego.

Pasados varios minutos algunos vecinos decidieron entrar para ver qué había sucedido y hallaron el cuerpo sin vida de este hombre que presentaba impactos de bala en la cabeza. De inmediato dieron aviso al cuadrante de la Policía Metropolitana, que verificó los hechos y en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizaron la inspección técnica del cadáver.

Ver también: Procuraduría inició investigación por posible venta de participación de Ecopetrol en Permian

Además se estableció que el asesino salió de la vivienda y corrió hacia una motocicleta en la que lo estaba esperando individuo.

Sobre Ricardo Rodríguez se supo que residía solo y presentaba anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar y ejercicio arbitrario de la custodia, el cual refiere a la retención u ocultación de un menor de edad bajo los cuidados de un progenitor.

Entre tanto, el cadáver permanece en la morgue de Medicina Legal en esta capital.