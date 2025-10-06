El juicio oral que la justicia le adelanta al exalcalde del municipio de San Antonio de Palmito y actual concejal de la oposición, Alcides Pérez Barrios, y que está a cargo del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo no avanza porque la Fiscalía General de la Nación no asiste a las audiencias programadas con antelación.

Para la mañana de este lunes 6 de octubre estaba programada a partir de las 8:30 de la mañana la audiencia de continuación de dicho juicio y no se pudo desarrollar porque “la Fiscalía no pudo asistir dado que se encuentra en una situación administrativa que le impide comparecer”.

La fiscal del caso es la 26 Seccional a cargo de Beysa Martínez Barraza.

Este medio conoció que esta es la cuarta vez que la diligencia es aplazada por pedido del ente investigador-acusador.

Además del exalcalde del municipio de San Antonio de Palmito y actual concejal de la oposición, Alcides Pérez Barrios, en este proceso también están siendo investigados Jorge Luis Salazar Urzola, Drenis del Carmen Anaya Herazo y Yenisfer Benítez Castillo, por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.