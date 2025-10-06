Una mujer fue asesinada de una puñalada el pasado domingo 5 de octubre, al parecer, a manos de su yerno, cuando se encontraba en su vivienda en el barrio Las Margaritas, sector Care Perro, en el municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar.

La víctima fue identificada por las autoridades como Lilibeth Baes Villadiego, conocida Lili, de 36 años.

La Policía en el departamento de Bolívar indicó que los hechos habrían ocurrido en medio de una riña familiar, en la que Baes Villadiego resultó con una herida en el pecho ocasionada por arma blanca.

Al parecer, la mujer resultó herida al intentar auxiliar a su hija, en ese momento su yerno le habría propinado la fatal puñalada.

“De acuerdo con las primeras informaciones, unidades policiales fueron alertadas por la comunidad sobre una riña entre personas conocidas. Al llegar al sitio, los uniformados fueron informados de que la víctima había resultado lesionada con un arma cortopunzante a la altura del pecho.”, indicaron las autoridades en un informe.

Ante lo ocurrido, los vecinos del sector auxiliaron a Lili y la trasladaron hasta el Hospital local, donde los médicos de guardia confirmaron su deceso. Además, los residentes del sector alertaron a las autoridades, permitiendo que rápidamente se diera la captura del presunto agresor.

Marcelino Gabriel Jaramillo Beltrán, de 22 años, yerno de la víctima, fue capturado en flagrancia por unidades de la Policía y dejado a disposición dela Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.

Finalmente, la Policía envió un mensaje de rechazo contra todo acto de violencia.

“La Policía Nacional rechaza todo acto de violencia y reitera su compromiso con la seguridad, la vida y la convivencia pacífica en el departamento de Bolívar”, puntualiza el informe de las autoridades.