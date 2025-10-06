Un trágico accidente se presentó en la zona norte de Cartagena dejando al menos tres personas muertas, entre ellas una joven universitaria y el conductor de una motocicleta de alto cilindraje que participaba en piques ilegales.

Lea más: Tragedia en la Vía del Mar: peatón y motociclista mueren en choque a alta velocidad en Cartagena

El siniestro se registró casi a la medianoche del pasado jueves 2 de octubre en el sector de Las Ramblas, donde hicieron presencia decenas de personas para presenciar estas carreras clandestinas que, pese a las advertencias de las autoridades, siguen ocurriendo en diferentes puntos de la ciudad.

En un video que circula en redes sociales, se observa el momento en que una motocicleta que se desplazaba a alta velocidad embiste a una joven que caminaba por un costado de la vía. La joven, identificada como Ubiellys Patricia Giraldo Rojas, de 24 años, fue lanzada varios metros y murió en el lugar. Otro joven, Javier Alonso López, de 31 años, también fue arrollado. Aunque alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial y falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas.

El conductor de la motocicleta, quien también perdió la vida, aún no ha sido identificado.

Ver más: La ANI avanza en la estructuración de la IP del nuevo aeropuerto de Cartagena-CACI

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Gelver Yecid Peña, indicó que el caso continúa en investigación, pero advirtió que estos grupos de motociclistas acostumbran reunirse en diferentes sectores para realizar este tipo de actividades ilegales, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

El lamentable hecho provocó rechazo por parte de la Defensoría Nacional para la Seguridad Vial. La entidad condenó categóricamente la práctica de los piques ilegales. “Ponen en riesgo la vida de inocentes”, y añadió que la seguridad vial es un “compromiso de todos”.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie estas actividades y evite participar o asistir a estos eventos, que ya han cobrado varias vidas en distintas ciudades del país.