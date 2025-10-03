Una mujer y un motociclista perdieron la vida en un fuerte accidente registrado casi a la medianoche del jueves 2 de octubre en la Zona Norte de Cartagena, en el tramo de la Vía del Mar entre el conjunto Las Ramblas y la estación Terpel Altoque.

Las víctimas fueron identificadas como Ubiellys Patricia Giraldo Rojas, de 24 años, y Javier Alonso López Julio, de 31. De acuerdo con las primeras indagaciones, el hecho estaría relacionado con presuntas carreras ilegales de motocicletas en la zona.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que una motocicleta de alto cilindraje, una Kawasaki Z800 color verde, que se desplazaba en sentido Cartagena–Barranquilla, arrolla a una mujer que intentaba cruzar la vía.

Según se aprecia en las imágenes, Giraldo Rojas alcanzaba el separador cuando fue impactada por el vehículo. El golpe la lanzó varios metros y falleció de manera inmediata en el lugar.

El conductor de la moto, López Julio, quedó tendido a un costado de la carretera tras rodar varios metros con su vehículo. Fue llevado aún con signos vitales al Hospital Serena del Mar, pero murió poco después.

El siniestro ocurrió exactamente a la altura de la Ruta 90A01, kilómetro 11+600. Además dejó un peatón herido, identificado como Andrés Felipe De Hoyos Leguizamón, de 25 años, quien permanece bajo atención médica en el mismo centro asistencial.

De Giraldo Rojas se conoció que era oriunda de Lorica, Córdoba, y residía en el barrio Tacarigua de Cartagena. Los cuerpos de las dos víctimas fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla.

Las primeras hipótesis apuntan a que el motociclista se movilizaba a una velocidad superior a la permitida “según el servicio y el sitio del accidente” y que la mujer cruzó la vía sin atender su entorno.