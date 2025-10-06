Como Kelly Jhoana De Arcos Hurtado fue identificada por las autoridades la mujer hallada sin vida en el barrio Ciudadela 20 de julio en la madrugada de este lunes 6 de octubre.

Según las autoridades, la mujer de 34 años arribaba a su lugar de residencia en el conjunto residencial Metro Centro a eso de las 12:25 de la madrugada, cuando fue interceptada por su expareja sentimental, Eduar Alfonso Castro Daza, quien la estaba esperando a las afueras del lugar.

Luego de esto, el agresor habría desenfundado un arma de fuego y disparado en diferentes oportunidades contra De Arcos Hurtado, quien falleció en el lugar de los hechos.

Tras cometer el crimen, Castro Daza huyó del lugar, pero se entregó en la estación de Policía el Bosque, al parecer, con el arma de fuego con la que atentó contra su expareja.

Se conoció que la mujer de 34 años el pasado sábado 4 de octubre ya había sido víctima de un ataque por parte de este sujeto, también en su lugar de residencia; sin embargo, no denunció lo sucedido.

Allegados revelaron que Kelly Jhoana sostuvo una relación con Eduar Alfonso durante dos años, pero había decido terminar la relación un mes atrás.

Además, las autoridades revelaron que Castro Daza presenta tres anotaciones en el SPOA por los delitos de homicidio, porte de armas de fuego y lesiones Personales

Al parecer, Eduar Alfonso Castro Daza, también conocido como el Negro o Máquina, pertenecería a ‘los Costeños’.