En la madrugada de este lunes 6 de octubre a las 12:25 a.m., Kelly Jhoana De Arcos Hurtado fue asesinada a bala por su expareja sentimental en su sitio de residencia ubicado en el conjunto Metro Centro, en el barrio ciudadela 20 de Julio, en la calle 45 Nro. 1D-86.

El sujeto desenfundo su arma de fuego y proyectó siete disparos contra la mujer de 34 años, quien falleció en el lugar de los hechos, exactamente en el bloque 7 del piso 501 del conjunto residencial.

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, el señalado feminicida fue identificado como Eduar Alfonso Castro Daza, también conocido con el alias de el Negro o Maquina, quien sería miembro de la estructura criminal ‘los Costeños’.

Sobre su prontuario se conoció que Castro Daza tiene tres anotaciones por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales.

Alias el Negro permanece bajo la custodia de las autoridades mientras se avanza en la imputación de cargos.

Tras ejecutar el hecho violento, el agresor emprendió la huida y se entregó en la Estación de Policía ubicado en el barrio El Bosque, al parecer con su arma de fuego con el que atentó a De Arcos Hurtado.

Allegados de Kelly Jhoana mencionaron que la víctima sostuvo con su agresor una relación sentimental por dos años, pero un mes atrás habrían terminado.