Entre la preocupación y la incertidumbre permanecen los residentes del conjunto residencial Metro Centro tras el feminicidio de una mujer de 34 años identificada como Kelly Jhoana De Arcos Hurtado, quien fue asesinada a bala por su expareja Eduar Alfonso Castro Daza durante la madrugada de este lunes 6 de octubre.

Leer también: Feminicidio en la Ciudadela 20 de julio: hombre atacó a bala a su expareja

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, siendo las 12:25 a. m. De Arco se disponía a ingresar a su apartamento cuando fue interceptada por su expareja sentimental, quien la estaba esperando a las afueras de la torre.

Tras encararla, el sujeto esgrimió un arma de fuego y le propinó siete mortales disparos en diferentes partes de su cuerpo, causándole la muerte a la mujer en el lugar de los hechos.

Tras perpetrar su macabro plan, el sujeto se dio a la huida y posteriormente se entregó en la Estación de Policía El Bosque, al parecer, con el arma de fuego con la que atentó contra su expareja.

Ante esta situación, EL HERALDO se trasladó hasta el sitio donde ocurrieron los hechos y entrevistó a Víctor Rangel Palencia, propietario y administrador del complejo habitacional, quién se refirió a la situación como alarmante e impactante.

Según el hombre de 51 años, el conjunto residencial, construido hacía 28 años aproximadamente y ubicado en el barrio Ciudadela 20 de Julio en la calle 45 Nro. 1D-86, es la primera vez que ocurre una situación como esta.

“El conjunto residencial Metro Centro lo construyeron hace como 28 años y en todo este tiempo, es la primera vez que ocurre un asesinato acá... Los residentes están muy conmovidos con lo que pasó esta madrugada”, expresó Rangel.

Importante: Un motociclista murió luego de accidente de tránsito en vía La Cordialidad

De acuerdo con el administrador, el complejo habitacional cuenta con 196 apartamentos, de los cuales solo ocho se encuentran desocupados, el resto de apartamentos en su mayoría se encuentran habitados por familias que llevan gran tiempo habitando ahí, destacándose por ser un ambiente cálido y de comunión.

“Las familias están muy dolidas por esta situación, esta comunidad es muy unida y pocas peleas se registran porque todos saben que deben entrar por la puerta y verse las caras, por eso prefieren mantener un ambiente ameno entre todos”, manifestó.

El administrador reveló que De Arcos residía en el bloque 7 piso 501, donde vivía con su hija de 14 años de edad.

“Ella era una mujer muy cordial, siempre saludaba a los guardias y a todos sus vecinos... La mayoría del tiempo pasaba fuera del apartamento por el trabajo, los fines de semana es que pasaba acá... Hoy lo que pide la comunidad es justicia, es increíble que a una mujer le quiten la vida así”, lamentó el hombre.