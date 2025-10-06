En la madrugada de este lunes 6 de octubre se registró un accidente de tránsito en la vía La Cordialidad, en la que un motociclista murió.

Leer también: Profesor de educación física falleció mientras jugaba un partido de fútbol en Cevillar

El informe preliminar indica que el motociclista impactó contra el pavimento, a la altura de la carrera 9, cerca del SAO Macarena.

El hombre fue identificado como Marlon Enrique Coronado, sin más detalles por el momento.

Por ahora las autoridades empezaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro vial.

En un video difundido en redes sociales se nota al hombre tendido en el pavimento, junto a la motocicleta. Se investiga si otro vehículo estuvo involucrado.

Importante: Motorizado atropella a joven y luego choca contra estación de Transmetro Joaquín Barrios Polo