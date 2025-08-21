Funcionarios por determinar de la empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. serán objeto de una indagación previa que abrió la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en procesos contractuales celebrados por la entidad en las vigencias 2023-2024.

El Ministerio Público verificará la ocurrencia de posibles conductas irregulares en varios procesos contractuales adelantados por Aguas de Sucre S.A. E.S.P., así como identificar a los presuntos responsables de dichas actuaciones.

Ante esto la Procuraduría Regional de Sucre, que actúa en este caso como primera instancia, ya solicitó examinar y recaudar los actos administrativos y la documentación necesaria y pertinente para corroborar los hechos presuntamente anómalos que se registraron a la hora de celebrar contratos al finalizar el último año del mandato anterior y el primero de este gobierno que está a cargo de Tulio Pinilla.