Los tres hospitales de la red pública de salud de Sucre que fueron fusionados no atraviesan en sí su mejor momento. Sus ingresos por prestación de servicios es bajo y a los empleados, ni de planta ni por cooperativas o tercerizados, les pagan a tiempo.

En los tres hay empleados que arrastran deudas desde el año 2023 y esperaban que con la fusión que hizo el gobierno departamental con aprobación de la Asamblea de Sucre, las cosas iban a mejorar, pero no ha sido así.

A las continuas quejas de los empleados del Hospital Universitario de Sincelejo porque no les pagan los salarios y tampoco los dejan protestar, se sumaron en las últimas horas los anuncios de cese de actividades realizados por los médicos en el Hospital de Corozal y que al final no pararon porque les hicieron un abono de los turnos que les debían del año 2024, pero los que sí no amagaron y paralizaron sus labores fueron los empleados del Hospital de San Marcos, que atiende pacientes de las subregiones San Jorge y Mojana.

Desde las 6:00 de la mañana de este miércoles 20 de agosto el personal médico y paramédico el Hospital Regional San Marcos paralizó sus labores y solo atiende urgencias vitales.

El cese de actividades en San Marcos lo fundamentan en que les adeudan 4 meses de salario más las prestaciones sociales, salud, ARL y pensión, no hay insumos ni medicamentos, no hay papel para imprimir y los equipos biomédicos no sirven, entre otras muchas falencias.

En las pancartas que instalaron desde esta mañana en las afueras del Hospital Regional de San Marcos dicen que “la muerte del hospital fue la fusión” y esto lo ratifica Ciro López, un empleado de planta que asegura que “con la fusión el hospital ha desmejorado en un 50%. El hospital ha bajado mucho en su facturación. Hoy el Hospital es un barco a la deriva que no puede ser manejado a control remoto desde la ciudad de Sincelejo”.

A las 5:30 de la tarde de este miércoles 20 de agosto el paro estaba en firme a pesar de que el Hospital Universitario de Sucre (HUS) E.S.E que es la fusión, dijo a través de un boletín de prensa que “los servicios en la sede de San Marcos se encuentran en funcionamiento con normalidad, luego de que en la tarde de hoy se efectuara el pago correspondiente”, lo que los empleados desmintieron.