El Ministerio de Educación Nacional le dio luz verde a la Universidad de La Guajira para el funcionamiento del nuevo programa de Medicina en el departamento.

Con la autorización expedida por el Gobierno, la institución entra a fortalecer su oferta académica y a responder a una de las mayores necesidades del departamento: contar con más profesionales de la salud formados en la región.

El programa se apoyará en 20 escenarios de práctica, lo que permitirá que los estudiantes tengan contacto real con hospitales, clínicas y centros de atención desde las primeras etapas de su formación.

Más allá de lo académico, la aprobación marca un cambio importante para el departamento, pues los jóvenes no tendrán que migrar a otras ciudades para estudiar medicina, lo cual reduce costos y barreras de acceso y la región gana protagonismo, al convertirse en un polo de formación médica para el Caribe y el país.

El sistema de salud tendrá un impulso, ya que los egresados podrán atender necesidades en zonas que históricamente han carecido de médicos.

Con este nuevo capítulo, la Universidad de La Guajira no solo apuesta por la excelencia, sino que también abre una oportunidad única para que las y los jóvenes del territorio estudien, se gradúen y trabajen en su propia tierra, aportando a mejorar la calidad de vida de sus comunidades desde la formación académica e identidad cultural.

El programa se suma a la oferta de 19 Instituciones de Educación Superior públicas que ya forman médicos en el país, consolidando una apuesta nacional por descentralizar la formación médica y permitir en territorios históricamente excluidos el acceso a carreras estratégicas en salud.

