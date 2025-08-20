Un juzgado del departamento de Sucre con funciones de conocimiento, confirmó la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario que un juez de garantías en el municipio de San Marcos, le había impuesto a tres ciudadanos señalados de haber tenido alguna participación en la incineración de la maquinaria amarilla de propiedad de la multinacional Canacol Energy.

La medida cobija a los hermanos Manuel Antonio, Darinel y Juan Carlos Arrieta Madarriaga, a quienes desde el pasado 18 de junio los enviaron a prisión por los delitos de instrumentalización de menores, concierto para delinquir, terrorismo, extorsión, daño en bien ajeno y obstrucción de vías públicas, los que se habrían materializado el 5 de mayo con la incineración de 10 máquinas que trabajaban en el proyecto de gasificación denominado Sucre Norte en la vereda Nueva Esperanza.

Los capturados, según la Policía de Sucre, estarían vinculados a otros procesos investigativos por hechos registrados el 1° de abril de 2025, relacionados con daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, fraude a resolución judicial e instigación a delinquir.