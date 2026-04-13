Las relaciones entre humanos y mascotas se han afianzado en gran medida en los últimos años. Incluso, existe una fuerte tendencia entre los jóvenes de preferir animales de compañía antes que convertirse en padres y madres.

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Los animales, sobre todo los perros y los gatos, ahora son considerados por muchos como parte esencial de sus familias, por lo que no titubean a la hora de invertir grandes sumas de dinero en su salud y entretenimiento.

Además, varios estudios han evidenciado que el vínculo con las mascotas otorga múltiples beneficios para los humanos. Por ejemplo, una investigación del Instituto Nacional de Estudios ambientales de Tsukuba (Japón) sugiere que tener un perro reduce el riesgo de sufrir una discapacidad.

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Pexels La FDA instó a quienes adquirieron el producto a no venderlo ni donarlo, y a devolverlo al punto de compra o destruirlo para evitar que sea ingerido por niños, mascotas o fauna silvestre.

El estudio, publicado en 2023, se fijó en 11.233 japoneses de 65 a 84 años para señalar que aquellos con perro tenían aproximadamente la mitad de probabilidades de sufrir una discapacidad que los que nunca habían sido dueños de un can.

Otro estudio, de la niversidad de Michigan (EE. UU.), apunta a que tener una mascota, como un perro o un gato, especialmente durante más de cinco años, puede estar relacionado con un declive cognitivo más lento en los adultos mayores.

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El año pasado un equipo de investigación del proyecto INMA (Infancia y Medio Ambiente), en España, analizó cómo la tenencia de mascotas durante los primeros años de vida puede influir de forma diferente en el desarrollo emocional de los niños y cómo su cuidado puede evitar episodios de ansiedad o problemas de conducta.

Los análisis revelaron que la tenencia continuada de “otros animales” (peces, tortugas o hámsteres) se asoció con un efecto protector frente a los problemas emocionales, mientras que tener gatos solamente a los 4-5 años mostró una asociación leve con más síntomas emocionales o conductuales.

Qué significa despedirse de su mascota antes de salir

Un gesto cotidiano como despedirse de la mascota antes de salir de casa también tiene implicaciones psicológicas y emocionales, según apuntan otros estudios.

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Los especialistas en la salud mental indican que la búsqueda activa de la mascota por parte del dueño para despedirse antes de irse a la calle es una señal clara de la cercanía y la conexión emocional que se forja entre el animal y su familia humana.

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La responsabilidad afectiva del dueño, demostrada en el gesto de hacerle entender a la mascosta que la va a abandonar por un momento, pero tiene planes de volver, es una de las características de las personas que se despiden de sus animales de compañía.

También demuestra el nivel de empatía que tiene el humano con el animal y en general, pues se preocupa por que su mascota no sienta falta de afecto justo antes de verlo salir de la casa.