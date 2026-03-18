El cantante urbano Feid ha reforzado su posición como uno de los exponentes más importantes del género tras su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’, que incluyó cerca de 40 presentaciones en arenas, estadios y distintos escenarios alrededor del mundo, con varias funciones en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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Asimismo, el artista busca ofrecer a sus seguidores una experiencia diferente, alejándose de los grandes escenarios que congregan a miles de personas.

A través de sus redes sociales, Feid invitó esta semana a sus fanáticos a registrarse mediante un enlace para asistir al primer concierto de esta nueva propuesta, denominada ‘Falxxo Tour’. El primer show está programado para el próximo 20 de marzo en el teatro Carlos Vieco, en Medellín.

Lo que ha generado sorpresa es que este concierto inaugural será totalmente gratuito, por lo que es indispensable inscribirse en el link compartido por el cantante, y las entradas ya se habrían agotado.

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‘Falxxo Tour’, es un nuevo formato que propone Feid con el cual buscar reconectar con sus seguidores de una manera más cercana y sencilla. La canción que le da nombre a la gira también se estrenará dentro de la misma.

“¿Este link pa’qué es? es el link del Green Print, para hacerse miembros del Green Print, miembros oficiales del Green Print”, explicó Feid sobre el evento del próximo viernes. Con esta iniciativa, el artista paisa consolida su comunidad Green Print, permitiendo que los fanáticos se acerquen más a su música y a su trabajo.

Finalmente, los seguidores esperan conocer detalles sobre futuras presentaciones en otras ciudades y la posibilidad de que algunas también puedan ser gratuitas.

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