Las bailarinas regresan con fuerza en la primavera de 2026, pero no en su versión más tradicional. No hablamos ni de las sneakerinas ni de las que llevan tacón, sino de un modelo más particular: las bailarinas de estilo “abuelil”, con el escote más cerrado.

Con la llegada del buen tiempo, este tipo de calzado vuelve a ocupar un lugar protagonista, sustituyendo a las botas y botines del invierno. Aunque el tacón extremo está reapareciendo en pasarelas y primeras filas, las bailarinas siguen siendo una de las opciones más cómodas, adaptándose además a múltiples diseños.

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Entre las tendencias destacan las bailarinas con un ligero tacón, que aportan algo de altura, y las sneakerinas, esa mezcla entre zapatilla deportiva y bailarina que ha logrado popularizarse más allá de la pasarela. Sin embargo, también se ha visto un regreso a los modelos más clásicos inspirados en el ballet.

Dentro de esta variedad, sobresale una versión concreta: las bailarinas con escote elevado, que cubren casi por completo el empeine. Firmas como Toteme, Alberta Ferretti o Calvin Klein las han presentado en tonos neutros como nude o dorado, apostando por diseños minimalistas.

Otras marcas como Jil Sander o Emporio Armani prefieren materiales suaves como la napa, que se ajusta al pie como un guante, e incorporan detalles como elásticos para mejorar la sujeción.

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Diseñadores como Pasqualetti y Uma Wang proponen versiones similares, mientras que Gabriela Hearst apuesta por materiales naturales como la rafia, pensados para un aire más veraniego.

En el street style, este tipo de bailarinas se ha vuelto muy popular, gracias a su comodidad y a ese toque retro que aportan. Funcionan bien en combinaciones inesperadas, como con pantalones de camuflaje, o con prendas más relajadas como vestidos utilitarios, pantalones bombachos o blusas con mangas voluminosas.

En las tiendas, se pueden encontrar en versiones clásicas de ante o piel, pero también en materiales más innovadores como el mesh, o con detalles decorativos como bordados o acabados en contraste. En definitiva, esta temporada las bailarinas reinventan su estilo y ofrecen opciones para todos los gustos.