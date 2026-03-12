Un hombre de 42 años vivió un episodio tan extraño luego de despertarse y notar que su piel había adquirido un intenso tono azul en todo el cuerpo.

Se trata de Tommy Lynch, trabajador de la construcción en el condado de Derbyshire, en el Reino Unido, quien decidió ir al servicio de emergencias del Queen’s Hospital Burton después de observar repetidamente en el espejo que su piel tenía un color azul muy llamativo.

Además del cambio de apariencia, aseguró sentirse inusualmente cansado, lo que incrementó su preocupación.

El hombre relató posteriormente que su aspecto le recordó de inmediato a los personajes de la película Avatar, dirigida por James Cameron.

Ante la duda de que el color pudiera estar relacionado con una falta de oxígeno en la sangre, decidió mostrarle su estado a un amigo, quien le aconsejó acudir al hospital para descartar cualquier complicación médica.

Al llegar al área de urgencias del centro médico, la apariencia de Lynch generó sorpresa entre el personal sanitario. Según contó más tarde, varios profesionales se acercaron para observarlo debido a lo inusual del caso.

Los médicos decidieron actuar con rapidez y lo colocaron en una camilla mientras comenzaban a administrarle oxígeno para descartar problemas relacionados con la oxigenación sanguínea.

Lynch recordó que algunos médicos comentaban que nunca habían visto una coloración tan intensa en la piel de una persona que, al mismo tiempo, se encontraba consciente y podía caminar sin dificultad.

La explicación comenzó a aparecer cuando uno de los médicos limpió parte del brazo del paciente con una toallita con alcohol. Para sorpresa de todos, el tono azul empezó a desaparecer al pasar el paño.

El propio Lynch explicó que había estrenado unas sábanas nuevas esa misma semana y que las utilizó sin lavarlas previamente. Durante la noche, el calor del cuerpo y el sudor provocaron que el tinte del tejido se transfiriera a su piel, lo que terminó coloreando gran parte de su cuerpo.

El hombre reconoció que se sintió avergonzado por la situación y por la preocupación que había generado entre los médicos.

Compartió su historia en redes sociales como una advertencia para otras personas.