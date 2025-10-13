Hace unas semanas se conoció una denuncia del mánager del cantante Pirlo contra el paisa Blessd, conocido por canciones como ‘Mírame’, ‘Yogurcito’ y ‘Medallo’, entre otras, por los delitos de secuestro, amenazas y lesiones personales. Este fin de semana el artista volvió a ser tema de conversación en redes sociales por su relación con un caso similar, pero esta vez en contra de un exparticipante del reality ‘Yo me Llamo’.

Andrés Sánchez, quien imitó a Ozuna en la versión 2021 de ‘Yo Me Llamo’, contó en el programa ‘La Red’ de ‘Caracol Televisión’ cómo fue víctima de agresión física y amenazas dentro de un estudio de grabación en el año 2022.

Sánchez relató que en su carrera como imitador de Ozuna conoció por redes sociales a un joven de escasos recursos que interpretaba a Blessd, pero no había participado en ‘Yo me Llamo’, y lo invitó a trabajar con él, haciendo shows en distintos establecimientos.

Cuando su trabajo comenzó a ser conocido en redes sociales e incluso fueron comentados en una transmisión en vivo de Instagram por Blessd y Ryan Castro, recibieron una invitación para una reunión en el estudio de ‘el Bendito’.

Carlos Ortega/EFE Blessd es uno de los principales exponentes de la corriente del reguetón colombiano.

Lo primero que imaginaron fue que se trataba de una gran oportunidad de conocer al cantante y de, quizá, participar en algún proyecto suyo, por lo que asistieron emocionados al estudio, ubicado en el exclusivo sector de Las Palmas, en Medellín.

Sin embargo, para su sorpresa Blessd no se encontraba en el estudio, sino que la reunión era con el mánager del cantante, Dímelo Jara; el productor Doctor Velásquez y algunos abogados.

“Nosotros fuimos al estudio, yo les empecé a contar todo, la trayectoria... Les dijimos que es un tributo, no se suplanta nada. Entonces Dímelo Jara nos preguntó que cuánto cobrábamos y todo eso, entonces le conté todo y de repente se pusieron agresivos (…) Nos metieron en una oficina y (dijeron) que no podíamos hacer eso, nos insultaron, Blessd no estaba en el estudio", contó Andrés Sánchez en ‘La Red’.

Agregó que le quitaron el celular, lo golpearon y le apuntaron con un arma de fuego, exigiéndole que firmara un contrato. En medio de las amenazas lo contactaron por llamada telefónica con Blessd.

“Sacaron una pistola y me apuntaron, que tenía que firmar un contrato. El original me habló, me dijo que sabía quién era y todo, me dijo que tenía que firmar”, sostuvo el exparticipante de ‘Yo Me Llamo’.

En palabras de Andrés Sánchez, el cantante Blessd le habló de manera agresiva así: “Tienes que firmar y hacer todo lo que digan Velásquez y Jara, todo lo que ellos digan, porque yo soy de la calle y agradezca que yo no estoy en el estudio porque si estuviera en el estudio yo le destrozaría la cara. Y no le digo con quién estoy y las liendras con las que ando para que no se asuste más”.

Los imitadores no aceptaron firmar el contrato, solo dejar de interpretar a Blessd. El 2 de junio de 2022 Andrés Sánchez interpuso la denuncia ante la Fiscalía contra Blessd, su mánager y uno de sus abogados.

Sánchez indicó en ‘La Red’ que tres años después de la denuncia aún las autoridades no han tomado decisiones de fondo en el caso, por lo que todavía teme por su vida.