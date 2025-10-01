Desde enero el fiscal 14 Especializado del Gaula de Medellín tiene en su despacho una denuncia que compromete a Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd, en el que se le acusa, de secuestro, amenazas y lesiones personales.

Gustavo Adolfo Vanegas, fiscal del caso, indicó que el caso no está vinculado con sus presentaciones o negocios del artista.

Quien denuncia es Iván Andrés Galindo Navia, el manager de Emanuel Cortés Herrera, conocido artísticamente como Pirlo y con quien Blessd grabó en 2024 WYA Remix Black and Yellow junto con J Abdiel, Izaak y Anuel AA, según estableció El Tiempo.

Galindo Navia le narró a un oficial del Gaula de la Policía que luego de que grabaran el video del tema musical los llevaron hasta un camerino de una lujosa casa ubicada en el sector el Alto de las Palmas, en Medellín.

Instagram @cc_elgoldo Iván Andrés Galindo Navia, manager del cantante Pirlo.

De acuerdo a lo descrito por el manager de Pirlo allí no solamente estaba Blessd, también hacían presencia Néstor, su jefe de seguridad; Santiago Jaramillo y varios hombres encapuchados. Fue en ese momento cuando comenzaron los hechos denunciados.

“Blessd nos dijo que debíamos entregarles los celulares y cuando me negué, uno de los encapuchados me golpea en el pecho (...) en ese momento los tres encapuchados junto con Néstor (el jefe de seguridad) sacan pistolas y el más grande le pega un cachazo en la cabeza a Juan Pablo Amézquita (asistente de Pirlo) y le apunta diciéndole que si se va a hacer matar”, declaró Galindo, en febrero pasado.

Según la declaración jurada rendida por Iván Andrés y revelada por el medio capitalino en mención, los señalaron de haberse robado joyas y relojes de Blessd y que si no admitían el supuesto hurto les cortarían la lengua y los dedos.

Tras esto, describe el demandante que los obligaron a entrar a un baño donde debieron desnudarse y entregar las contraseñas de sus celulares con el propósito de revisar las conversaciones de WhatsApp.

“Vamos a hacerla sencilla. El que se metió a robar a la casa de Blessd dejó sangre en la pared y, entonces, vamos a llamar a una enfermera para que tome muestras de sangre de cada uno y cotejarla con la sangre que encontraron allá”, se lee en la declaración.

Instagram @pirloconpowerr El cantante urbano Pirlo con quien Blessd grabó un tema musical estrenado en 2024.

Posteriormente, llegó la supuesta enfermera para adelantar una prueba de sangre. Ya con esto hecho los dejaron ir una hora y media más tarde luego de haber sido reducidos y gracias a la llamada que hicieron a un hombre identificado como Andrés Ramírez.

“Quien más que la Fiscalía diga lo que pasó. Estamos esperando a que nos notifiquen porque los hechos no coinciden”, le dijo Néstor, el jefe de seguridad de Blessd, en diálogo a El Tiempo.

Por su parte, el apoderado del reconocido cantante de música urbana negó que hubiese existido el supuesto secuestro, las amenazas y las lesiones y que aún no han sido notificados de la investigación.

“Los señalamientos de la denuncia son completamente falsos. Blessd no es ningún secuestrador. Pirlo ha cambiado su versión en repetidas ocasiones. No queremos darle reflectores pronunciándonos por esa denuncia”, indicó el abogado al medio capitalino.

Aún faltan elementos probatorios para que se solicite una imputación de cargos, según explicó el fiscal Vanegas, en un informe dirigido al magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Leonardo Efraín Cerón Eraso, por una tutela que falló a favor de los demandantes para que se impulse el caso.

“En consecuencia, este despacho ratifica que tan pronto se recauden los elementos faltantes, se procederá a solicitar la audiencia de imputación, garantizando el debido proceso y los derechos de las víctimas”, explicó el togado.