Un intento de robo a un repartidor en la localidad de Villa Sarmiento, en Morón, Argentina, terminó de manera inesperada cuando uno de los presuntos asaltantes cayó herido tras recibir un disparo en la cabeza.

El hecho se registró el pasado lunes y quedó grabado por cámaras de seguridad del lugar. Según las autoridades locales, cuatro hombres que se movilizaban en un Peugeot 208 blanco robado interceptaron a un motociclista que entregaba un pedido en la calle Hilario Ballesteros, esquina con Ambrosio Cramer.

La víctima logró escapar corriendo, mientras los atacantes hicieron disparos al aire. Dos huyeron en el carro y los otros intentaron llevarse la moto. Sin embargo, uno de ellos cayó desplomado en plena vía.

El hombre fue identificado como Enzo Galarza, quien recibió atención médica de SAME y fue trasladado al Hospital Posadas, donde permanece internado en estado crítico. La Policía confirmó que la herida fue causada por un proyectil en la cabeza, aparentemente disparado por los mismos cómplices durante la confusión.

Entre las pertenencias de Galarza se encontró una réplica de arma de fuego. Las autoridades también establecieron que provenía de un raid delictivo en la localidad de Tres de Febrero.

El detenido tiene domicilio en la Villa Carlos Gardel, en El Palomar. Sus cómplices continúan prófugos y son buscados por las autoridades.