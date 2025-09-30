Un atroz hecho se presentó en Estados Unidos, luego de que una mujer identificada como Janelle Scott sufriera la amputación de sus brazos y piernas tras ser atacada por una manada de perros pitbull.

El ataque ocurrió a inicios de septiembre, cuando Scott se desplazaba en bicicleta junto a su novio en una zona boscosa de Okmulgee, Oklahoma. De manera repentina, los animales (considerados de raza potencialmente peligrosa), la tumbaron y la agredieron con tal violencia que sufrió heridas de extrema gravedad.

De acuerdo con los reportes, los perros estaban al cuidado de un conocido de la víctima cerca de una casa rodante. Pertenecían a un hombre actualmente privado de la libertad. La madre de Janelle expresó a medios locales que recibió un mensaje de texto de su hija informándole que había sido llevada a un hospital tras la brutal agresión.

“Ahí empezó mi pesadilla, porque me envió un mensaje de texto diciéndome que unos perros la habían atacado y que la habían llevado a un hospital en Tulsa”, manifestó en la entrevista con News 9.

Aunque Scott conocía previamente a los animales e intentó detenerlos con gritos, fue su novio quien intervino para defenderla, logrando incluso matar a uno de los pitbulls en medio del ataque. Sin embargo, la magnitud de las lesiones llevó a los médicos a realizar múltiples cirugías que terminaron en la amputación de sus cuatro extremidades.

La Policía de Okmulgee explicó que los perros habrían escapado de la casa rodante ese mismo día. Según las autoridades, en la zona funciona un campamento para personas en situación de calle y no se descarta que un intento de robo en el lugar haya liberado a los animales.

“En este lugar hay un campamento para personas sin hogar o en situación transitoria. En la zona se ubica una casa rodante donde, según los informes, se encontraban los perros. Se cree que alguien entró a robar en esa casa rodante durante la noche, lo que pudo haber liberado a los animales”, se lee en el comunicado oficial.

