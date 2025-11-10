Un hombre muerto y tres personas heridas dejó un aparatoso accidente de tránsito registrado en la vía del Ziruma, que comunica a Santa Marta con el sector turístico de El Rodadero, al sur de la capital del Magdalena.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro vial involucró a un vehículo de alta gama, marca Mercedes-Benz, que era conducido, al parecer, por una mujer.

Por causas que son materia de investigación, el automóvil arrolló a dos motocicletas en las que se movilizaban cuatro personas.

El fuerte impacto hizo que los ocupantes de las motos salieran expulsados y cayeran violentamente sobre el asfalto, sufriendo múltiples heridas.

Los lesionados fueron auxiliados por testigos y trasladados en ambulancias a distintas clínicas privadas de la ciudad.

Horas después, las autoridades confirmaron el fallecimiento de uno de los heridos, identificado como David Dajud Marín Abello, quien murió debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el siniestro.

Las otras tres personas involucradas permanecen bajo observación médica.

Las autoridades de tránsito investigan las causas del accidente para establecer las responsabilidades correspondientes.