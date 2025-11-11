En un operativo realizado por la Policía Nacional, las autoridades dieron un golpe importante contra el tráfico de estupefacientes en el municipio de El Carmen de Bolívar, tras la captura de Rosiris Astrid Torres Cueto, de 59 años de edad, conocida con el alias La Chiry.

De acuerdo a la información suministrada por la institución, la mujer sería la encargada de coordinar la distribución de droga de la estructura criminal Nicolás Antonio Urango Reyes, Clan del Golfo, que mantiene su influencia en los Montes de María.

El operativo se llevó a cabo en el barrio La Floresta, donde uniformados de la Sijín adelantaron dos diligencias de allanamiento y registro.

En medio de las acciones, los investigadores lograron ubicar y capturar a la presunta delincuente, además de incautar 84 gramos de cocaína, que al parecer estaba destinados a la venta en sectores urbanos y rurales del municipio.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, alias La Chiry habría cumplido un papel clave dentro de la estructura, encargándose de coordinar la entrega y comercialización del alucinógeno en distintos puntos de la población, garantizando las ganancias económicas del grupo ilegal.

Torres Cueto fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos incautados, para adelantar el proceso de judicialización correspondiente.

Con esta acción, la Policía Nacional reiteró su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en los Montes de María, fortaleciendo las estrategias de seguridad que buscan devolver la tranquilidad a la zona del departamento de Bolívar.