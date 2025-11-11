Unidades de la Policía Nacional que integran el departamento de Bolívar aprehendieron, por orden judicial, a Yannyher José Chávez Simanca, de 28 años, por el delito de violencia intrafamiliar.

La detención se produjo en el marco de la estrategia E-PAIS, a través de su Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, y la hicieron efectiva en el barrio Maracaná, de Magangué.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, Chávez Simanca habría agredido física y verbalmente a su abuela, madre y hermano menor de 16 años, luego de que estos se negaran a darle dinero presuntamente para destinarlo a la compra de estupefacientes.

La familia ahora está en tratamiento psicológico por las constantes amenazas y agresiones de este.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de agosto de 2025 en el barrio Isla de Cuba de esa misma localidad.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, indicó que “esta captura es resultado del trabajo articulado entre las unidades judiciales y de infancia, y demuestra el compromiso de la Policía Nacional por proteger la vida y la integridad de cada miembro de la familia colombiana”.