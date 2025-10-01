En un operativo realizado en el muelle de Tablas, en pleno Centro Histórico de Cartagena, la Policía Nacional capturó a dos mujeres señaladas de comercializar estupefacientes en la zona.

Hallan los cadáveres de tres jóvenes reportados como desaparecidos en Ciénaga y Zona Bananera

Inició en San Onofre la definición de acreencias y derechos de votos en el marco de la Ley 550

Mujer que confesó haber asesinado a su pareja sentimental fue dejada en libertad

Las detenidas, conocidas con los alias de ‘Vale’ y ‘Karla’, de 29 y 31 años, son originarias del interior del país y, según el reporte oficial, tenían en su poder 20 dosis de droga sintética tipo Tusi, valoradas en más de tres millones de pesos.

El procedimiento fue posible gracias a la información suministrada por ciudadanos, lo que permitió a las patrullas de vigilancia sorprender a las mujeres en flagrancia. Tanto la sustancia incautada como las indiciadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras un juez de garantías definirá su situación judicial.

🛑#JUDICIAL🛑



Cayeron alias ‘Vale’ y ‘Karla’, señaladas de ser expendedoras de drogas en Cartagena https://t.co/NftjEgyUBx Vía @LaJornadaco pic.twitter.com/Zu4n4TufzO — La Jornada (@LaJornadaco) October 1, 2025

Asimismo, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, informó que en lo corrido del 2025 se han capturado más de 2.240 personas por tráfico de drogas y se han decomisado alrededor de 578 kilos de alucinógenos entre marihuana, cocaína y base de coca.

Un hombre fue capturado agrediendo a su excompañera sentimental: tenía restricción de la Fiscalía

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, puntualizó el oficial.