La mujer que se entregó ante la Policía Nacional de Valledupar y confesó haber asesinado a su compañero sentimental, fue dejada en libertad ya que el representante de la Fiscalía General de la Nación, no solicitó medida de aseguramiento.

La procesada fue Martha María Chico imputada por delito homicidio agravado, luego de quitarle la vida a Nelci Montero Carrillo, de 41 años, el pasado domingo 28 de septiembre, en el corregimiento de Aguas Blancas, municipio de Valledupar.

De acuerdo con la investigación del caso y los elementos probatorios, la fiscal se abstuvo de solicitar la medida de aseguramiento dado que la procesada actuó en defensa propia ante los continuos maltratos que era víctima por parte de Montero Carrillo, y que para el día de los hechos no había sido la excepción.

Además se estableció que contra el occiso había diferentes denuncias por la misma situación. Ante esto el juez al final de la audiencia ordenó la libertad en forma inmediata.

Según el relato de Martha María el día de los hechos ambos estuvieron departiendo en un establecimiento público del pueblo, en horas de la tarde ella se fue a la vivienda, mientras que él iba por ratos y volvía a salir.

En un momento determinado, Montero Carrillo la agredió y ella se defendió propinándole una puñalada a la altura del cuello. Posterior a ello, se dirigió a la subestación de Policía, relató lo sucedido y se puso a disposición de las autoridades.

