En el barrio El Carmen, del corregimiento de Aguas Blancas, Valledupar, se registró un hecho violento entre una pareja que dejó como resultado a un hombre muerto.

Sucedió que a la vivienda ubicada en la calle 6 N° 4-76, de dicho sector, el fallecido Nando Montero Carrillo, de 51 años, llegó tras estar departiendo y consumiendo bebidas embriagantes en un establecimiento público del pueblo. Al llegar a la vivienda habría sostenido una discusión con su compañera sentimental, Martha María Chico, de 46 años, a quien presuntamente insultó y agredió físicamente.

Por lo anterior, la mujer se defendió y con un arma corto punzante le propinó una herida a la altura del cuello, que lo llevó a la muerte en el mismo sitio.

Ante esta escena, Chico se trasladó hasta la subestación de la Policía Nacional, y relató lo sucedido y que en la vivienda estaba el cadáver.

El comandante encargado, de la Policía Metropolitana de Valledupar, teniente coronel Hernán Torres, manifestó que la presunta agresora quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.

