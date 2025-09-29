Nuevos detalles se han conocido sobre el feminicidio de Yolanda Estefany Arias Santos, ocurrido en la madrugada del domingo 28 de septiembre en el barrio La Manga, en Barranquilla, a manos de su pareja sentimental, un hombre identificado como Jairo Samuel Páez Muñoz.

En un principio, la familia de la víctima reveló información sobre lo ocurrido, asegurando que parecía que el hombre había asfixiado a la mujer, de 25 años, con una almohada mientras dormía. Sin embargo, en un informe de la Policía, se detalla que el cuerpo de Arias Santos tenía signos de violencia en su cuello y que la muerte había sido por asfixia mecánica.

“Los hechos se presentaron en medio de una riña entre pareja, ocurrida dentro de la habitación de su vivienda, el victimario al parecer asfixia con sus manos a la víctima”, se lee en el informe de la Policía.

Las autoridades también detallaron que el hombre fue capturado en Salgar, Puerto Colombia. Después de cometer el crimen, Páez Muñoz huyó en una motocicleta propiedad de la víctima. El vehículo tenía el GPS activado y por eso se pudo ubicar al responsable.

Jairo Samuel Páez Muñoz se lanzó al mar en Puerto Colombia, pero fue rescatado por unos lancheros del sector. Al llegar a la orilla fue capturado por las autoridades. Al parecer pretendía acabar con su vida, como quedó consignado en una carta que él mismo escribió, según dijeron allegados de Arias Santos.

El informe de la Policía también detalla que la pareja mantenía una relación desde hace un par de años, y que se ya había presentado episodios de violencia intrafamiliar. No obstante, familiares de la víctima detallaron a EL HERALDO que era hombre era conocido por ser buena pareja y que no estaban enterados de ninguna acción de violencia contra la mujer.