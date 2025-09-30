En el municipio de Codazzi, Cesar, se registró un nuevo hecho de violencia intrafamiliar en contra de una mujer que ya había denunciado a su expareja sentimental. Según la Policía Nacional, el caso sucedió en una vivienda ubicada en la calle 11 con 12, del barrio Primero de Mayo.

Al llegar al lugar, los uniformados se escuchaban fuertes gritos provenientes del interior del inmueble y se observó a un hombre de contextura robusta, sin camiseta, en aparente estado de embriaguez y visiblemente exaltado.

El individuo fue identificado como Erick Johan Castro, quien se encontraba agrediendo verbalmente a su compañera sentimental, pese a tener en su contra una medida de protección emitida por la Fiscalía General de la Nación, la cual le prohíbe cualquier tipo de contacto o acercamiento con la víctima.

Según el testimonio de la afectada, el agresor ingresó violentamente a la residencia, ocasionando daños a ventanas, objetos del hogar y a una motocicleta de su propiedad, incumpliendo de forma flagrante la orden judicial que ya le había sido notificada previamente.

“Ante estos hechos, y conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, se procedió de inmediato a la captura en flagrancia del ciudadano, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos y su integridad física. Además rechazamos categóricamente cualquier tipo de violencia al interior del núcleo familiar. Continuamos trabajando de manera decidida para proteger la integridad de las víctimas y garantizar la aplicación de la ley. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando estos hechos a través de las líneas de atención disponibles, con la plena confianza de que cada llamado será atendido con responsabilidad y prontitud”, indicó el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, teniente coronel, Hernán Torres.

Posteriormente, el capturado fue trasladado a las instalaciones de la Policía en Agustín Codazzi, donde fue puesto a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.