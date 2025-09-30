Mediante una jornada de control y prevención en el sector del mercado Nuevo, en Riohacha, La Guajira, uniformados de la Policía realizaron la suspensión temporal de seis establecimientos comerciales.

Lea también: Fuertes lluvias ocasionaron inundaciones en múltiples sectores de Soledad

De igual manera, 16 negocios más fueron cerrados de manera preventiva por no contar con la documentación física en el lugar al momento de la verificación.

Durante la actividad, se efectuaron los procedimientos para constatar que los locales cumplieran con la documentación exigida para su funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la mencionada norma.

Lea también: En Sincelejo abastecen de agua a las comunidades a través de carrotanques

Así lo confirmó el teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos, comandante encargado del Departamento de Policía Guajira. “Estas acciones preventivas hacen parte del compromiso institucional de la Policía Nacional con la seguridad ciudadana. Nuestro propósito es garantizar que los establecimientos comerciales cumplan con la normatividad, generando confianza y tranquilidad en la comunidad. Invitamos a los propietarios a regularizar su documentación y trabajar de la mano con la autoridad para fortalecer la convivencia en Riohacha”.

Finalmente, la entidad policial reveló que estos controles se continuarán desarrollando en diferentes sectores de la ciudad, con el fin de prevenir conductas contrarias a la convivencia y velar por el respeto de la normatividad vigente.

Lea también: Expresidente Álvaro Uribe acusa a Petro de incitar a la violencia contra Paloma Valencia: “Como ya ocurrió con Miguel Uribe”