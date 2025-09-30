Las fuertes lluvias de la noche del lunes ocasionaron emergencias en distintos sectores de Soledad, así lo afirmó la alcaldía municipal a través de un comunicado este 30 de septiembre.

De acuerdo con la administración, las precipitaciones fueron fuertes, acompañadas por una tormenta eléctrica en todo el área metropolitana. Esto ocasionó el desbordamiento de arroyos e incrementos inusuales de escorrentías, lo que, a su vez, generó inundaciones en múltiples zonas.

Por orden de la alcaldesa, Alcira Sandoval, los equipos de prevención y atención de desastres estarán realizando, desde primera hora, los censos de rigor. Por ende, aún no cuentan con el número exacto de barrios afectados.

Sin embargo, por el momento se reportaron afectaciones en: Villa Carmen II; Villa Merly; 12 de Octubre; La María; 7 de agosto; Pumarejo ; Juan Domínguez Romero; La Esperanza; El Tiburón; Cachimbero; La Bonga; Villa Soledad; Cruz de Mayo, y Villa Valentina.

Pronunciamiento de la Defensa Civil

En conversación con EL HERALDO, el mayor Armando Rodríguez, comandante de la Defensa Civil en Atlántico, notificó que no se registraron pérdidas humanas en Soledad; sin embargo, están verificando el caso de un niño que fue, aparentemente, arrastrado por un arroyo.

“Estamos esperando confirmar con sus padres y con la persona que nos dio la información. Hasta el momento no está confirmado”, reveló el mayor.

Asimismo, informó que se encuentran dos grupos de evaluación de daños y necesidades realizando un recorrido con la Alcaldía de Soledad y el coordinador de Gestión del Riesgo.

“En este momento ya se encuentran en la Alcaldía en una reunión, esperando las órdenes del secretario de Gobierno de Soledad para dar inicio a los censos en ese municipio, que fue el más afectado”, puntualizó.

Por otro lado, indicó que en Barranquilla también se presentaron emergencias; no obstante, aún se desconocen los sectores que se vieron afectados.