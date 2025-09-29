Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

La colisión entre un automóvil y un camión tipo NRR en la Ruta al Mar, a su paso por el corregimiento El Chicho, en el municipio de San Onofre, norte de Sucre, dejó como saldo un conductor gravemente herido, que resultó ser un policía, y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Sucre, el conductor afectado es el subintendente Edinson de Jesús Hernández Pérez, nativo y residente en el corregimiento Las Peñas del municipio de Corozal, y quien conducía el automóvil de color gris mercurio marca Chevrolet línea Beta de placas NBL-695, que resultó con trauma de tórax y herida abierta en el brazo izquierdo, mientras que el automotor quedó convertido en chatarra.

Este carro colisionó, por un costado y de frente, con el vehículo Camión de placas KPO-976 línea NRR de color blanco de propiedad de Industrias Plásticas Fussion S.A.S que conducía Kewis Pacheco Ramos, de 60 años y nativo Barranquilla, que resultó ileso.

El evento vial ocurrió por la invasión de carril por parte del camión. El policía herido es atendido en una clínica en Sincelejo.

