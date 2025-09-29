Una prisionera trans detenida en la cárcel de mujeres de Bouwer, en Córdoba, Argentina, es señalada de haber abusada sexualmente de 7 mujeres, a quienes habría contagiado de una peligrosa enfermedad venérea.

Leer más: Ecuador exportó más de 11.000 megavatios-hora de energía a Colombia el fin de semana

Gabriela Nahir Fernández, de 34 años, inicialmente ingresó a un centro carcelario para hombres en octubre de 2016 y un año más tarde fue condenada a tres años de prisión; sin embargo, mientras se ejecutaba su pena, declaró a la Justicia que se autopercibía mujer, por lo que fue trasladada a la prisión de mujeres en diciembre de 2018.

Estando en la cárcel, Fernández abusó de 7 reclusas, por lo que deberá ir nuevamente a juicio. Además, tiene como agravante que durante los abusos, sabía que tenía sífilis, por lo que contagió de manera consiente a sus víctimas.

No olvide leer: Mujer denuncia que su hijo la amenaza: “Él está loco, dice que tiene que matarme”

El fiscal Juan Ávila Echenique indicó que la detenida enfrentará un juicio como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.

En uno de los episodios fue considera como un “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, pues habría actuado junto a otras dos presas.

Lea además: Colombiano asesina a su novia de una puñalada en España: ya la había intentado ahogar y estaba a punto de ser expulsado del país

De acuerdo con información publicada por ‘La Voz del Interior’, el fiscal imputó a las otras dos mujeres, Ingrid Roxana Florindo, 42 y Rocío Belén, 26 años, como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”.

Vale mencionar, que por estos hechos Nahir Fernández se encuentra recluida en el pabellón de aislamiento.

También, se conoció que Fernández había sido denunciada por su expareja por “violencia de género”.

Según información publicada por ‘el Clarín’, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó la protesta contra las resoluciones judiciales que habilitan los cambios de lugar de detención por el género autopercibido.

Lea también: Video: un hombre se desplomó y murió mientras bailaba con su esposa en plena boda

“Se le dio ese cambio de sexo a una persona que había generado un abuso sexual afuera de la cárcel. Es decir, comete el delito del abuso, se le acepta el cambio de sexo para ir a una cárcel de mujeres y vuelve a cometer adentro de la cárcel, el mismo delito”, dijo.

El Gobierno sacó una resolución que impide los cambios de lugar de detención posterior a la condena.