Ecuador exportó este fin de semana más de 11.000 megavatios-hora (MWh) a Colombia, provenientes de sus excedentes de producción hidroeléctrica, informó este lunes la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo.

“Son 3.300.000 dólares entre lo recibido por la exportación de energía hidroeléctrica y el ahorro de no haber generado energía térmica durante el sábado y el domingo”, dijo en su rueda de presa semanal.

La exportación de energía fue posible gracias a los trabajos de mantenimiento en la fase 1 de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país, indicó al señalar que eso implicó la recuperación de 750 megavatios que permitieron que esta planta opere a su capacidad total de 1.500 megavatios.

Detalló que el pasado sábado, Ecuador exportó un total de 3.961 MWh a un precio de 3,9 centavos por kilovatio/hora, mientras que el domingo la venta de energía incrementó a 7.186 MWh, con un costo de 4,8 centavos por kilovatio/hora.

De mantenerse estas condiciones hidrológicas, la exportación de excedentes podría hasta este lunes, antes del incremento de la demanda interna de Ecuador, señaló el Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado.

La situación actual difiere radicalmente de la de 2024, cuando en el último trimestre del año, Ecuador atravesó un severo estiaje que provocó una crisis eléctrica, que se tradujo en cortes de energía en todo el país, con racionamientos de hasta catorce horas diarias en los días más críticos.